Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün eli kanlı lideri Fetullah Gülen, 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminden sonra itirafçı olan örgüt üyelerine ateş püskürmüştü.

FETÖ İTİRAFÇILARINA...

"Ey itiraf adı altında iftirada bulunan talihsizler. Altın olmak varken posa durumuna düşenler. 2-3 günlük dünya hatırına ahiretini kaybedenler." diye itirafçı olan FETÖ'cülere seslenen Gülen yeni bir beddua seansı düzenlendi.

"ALLAH BELASINI VERSİN"

Amerika'daki malikanesinde örgüt üyeleriyle düzenlenen beddua seasında konuşan Fetullah Gülen, FETÖ'ye karşı yapılan operasyonları işaret ederek; "Bunu, bu hale getirenlerin Allah belasını versin! Bunların böyle olduğunu gördüğü halde susan dilsiz şeytanların, bunlara yağcılık yapan teologların, Allah onların da belasını versin! Çünkü tahribat, dinedir. Bunların din adına yaptıkları bu tahribatı, Hazreti Mehdi gelse, Hazreti Mesih gökten inse, zannediyorum çeyrek asırda, yarım asırda tamir edemezler." diye konuştu.