Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Moldova'da bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Pavel Filip ile bir araya geldi. İki lider, yaklaşık 1 saat süren baş başa görüşmenin ardından kameralar karşısına geçti.



Binali Yıldırım'a İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın FETÖ'den tutuklanan damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliye edilmesine yönelik değerlendirmesi soruldu.



FETÖ ile mücadelenin hukuk çerçevesinde sürdüğünü belirten Yıldırım, "15 Temmuz darbe girişiminden sonra işi yargıya havale ettik. Yargı hangi yönde karar verirse o karar tecelli edecek. Tahliyeler oluyor, gözaltılar oluyor... Biz suçluları adalete teslim ettikten sonra alanımız orada duruyor. İsimler üzerinden yorum yanlış olur. Önemli olan bu mağduriyeti yaşayan insanların yüreğini ferahlatacak kararın bir an önce çıkmasıdır. Bunun gayretindeyiz. Bu konuda adalet mekanizmamıza gerekli destekleri sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

"Darbe girişimi sırasında Moldova'nın yanımızda yer almasını takdir ediyoruz. Bu örgütün birçok ülkede bağlantıları var. Serbest ticaret anlaşması biraz daha geliştirilebilir, hacmi genişletilebilir. Yatırımların karşılıklı artırılmasına yönelik çabamız da devam edecek. TİKA ofisimiz Moldova'da sosyal projelere destek oldu, olmaya da devam edecek.



Bunlar dostluğun sembolü olarak küçük ama anlamlı adımlardır. İyi olan ilişkilerimizi daha iyi noktaya taşımaya hazırız. Sayın Cumhurbaşkanımız bu geziyi gerçekleştirecekti, biz sonradan gelecektik ama onun başka programı çıktığı için gelemedi. Önümüzdeki aylarda finans sektöründen bankacılık için talepler var. Bunun değerlendirilmesi halinde yatırımların artarak devam edeceğini söyleyebiliriz."