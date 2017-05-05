Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı Numan Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesince düzenlenen 4. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu'nun açılış programında yaptığı konuşmada, "İslamofobi" kelimesiyle ilgili önemli bir çağrı yaptı. Kurtulmuş, "lütfen artık bu İslamofobia tabirini kullanmayın" dedi.

Numan Kurtulmuş konuyla ilgili şöyle konuştu:

"İslam dünyasının iki temel tehlike ile karşı karşıya olduğunu ifade etmek isterim. Bunlardan birincisi, Müslümanların güç, kuvvet, izzet ve şeref kaybetmesiyle, Osmanlı Cihan Devleti'nin çözülmesiyle birlikte sürekli içine kapanması, maalesef uluslararası alanda Müslümanların güçsüz kalması sonucu oluşturulan bir İslam karşıtlığıdır.

"LÜTFEN ARTIK BU TABİRİ KULLANMAYIN"

Son günlerde 'İslamofobia' diyoruz. Lütfen bu tabiri kullanmayın. Bu emperyal bir dilin parçasıdır.

Fobi, kendiliğinden olan bir korku demek. Kişinin yenemediği, doğal olan bir korkudur. Ama bugünkü dünyada var olan, adına emperyal dilin İslamofobia koyduğu şey, üretilmiş bir İslam düşmanlığı, üretilmiş bir İslam karşıtlığıdır.

"BU TABİR, İSLAM KARŞITI ODAKLARIN ÜNİVERSİTELERDE ÜRETMİŞ OLDUĞU BİR TABİRDİR"

Üniversitelerde, araştırma merkezlerinde birtakım İslam karşıtı odakların üretmiş olduğu modern bir tabirdir. Bir zamanlar 'radikal İslam' diye, bir zamanlar 'militar İslam' diye, bir zamanlar 'folklorik İslam' diye bir şey uydurdular. İslam bir tane. Hazreti Peygamberin bize öğrettiği dinin adı İslam'dır, Adem aleyhisselamdan kıyamete kadar tevhid dininin ismi İslam'dır."

"EN ACISI, MÜSLÜMAN TOPLUMLAR ARASINDA DA YAYILMAYA BAŞLADI"

Emperyal dilin zaman zaman küresel ölçekteki siyasal ile ekonomik hakimiyetine de güvenerek Müslümanların zihinlerini ve gönüllerini kırmak için bir sürü terim öğretttiğini söyleyen Kurtulmuş, "Yıllardır bu tür terimlerle İslam dünyasında zihinleri karıştırdılar. En acısı, İslam karşıtlığı, Müslüman toplulukları arasında da yayılmaya başlamaktadır. Buna karşı dikkatli olmamız ve bizim İslam'ın sahihi inançlarını ve İslam'ın bu topraklardaki irfan geleneği gibi doğru uygulamalarını da bütün dünyaya anlatmamız lazım." ifadesini kullandı.