Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Mescit Mahallesi’nde İlçe Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda toprağa gömülü vaziyette toplam 2 çuval içerisinde 2 bin 200 adet 7,62 çapında Bixi mermisi olarak değerlendirilen fişek ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.