Edinilen bilgiye göre, Mescit Mahallesi’nde İlçe Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda toprağa gömülü vaziyette toplam 2 çuval içerisinde 2 bin 200 adet 7,62 çapında Bixi mermisi olarak değerlendirilen fişek ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Toprağa gömülü 2 çuval mermi ele geçirildi
05.05.2017 - 21:52 | Son Güncelleme: 05.05.2017 - 21:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır Silvan ilçesinde emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü 2 çuval içerisinde mermi ele geçirildi.
Etiketler : diyarbakır,silvan,
470725 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/470725.aspx
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