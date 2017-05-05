Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ ile bağlantılı faaliyetlerin tespitine yönelik çalışmanın ardından, örgütün üst düzey medya lojistik sorumlularına ve hücre evlerine yönelik 6 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, çatışma bölgelerine gideceği değerlendirilen 22 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Operasyonda, terör örgütüne ait dökümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.