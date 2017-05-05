Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü  ekiplerince, DEAŞ ile bağlantılı faaliyetlerin tespitine yönelik çalışmanın  ardından, örgütün üst düzey medya lojistik sorumlularına ve hücre evlerine  yönelik 6 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 

Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, çatışma bölgelerine  gideceği değerlendirilen 22 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Operasyonda, terör örgütüne ait dökümanlar ve dijital materyaller ele  geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.