Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alman Hükümeti Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin'de Cuma günü düzenlenen olağan basın toplantısında yaptığı açıklamada "Bizim anayasamız ve Avrupa değerlerine aykırı olan bir tedbir konusunda Almanya'da referandum yapılması siyasi olarak düşünülemez" dedi.

"SEÇİM VEYA REFERANDUM YAPMAK İZNE TABİ"

Hükümet sözcüsü Seibert, "Eğer bir devletin Almanya'daki büyükelçilikleri ve başkonsolosluklarında seçim veya referandum yapmak isterse, bunun izne tabi olduğunu" hatırlattı.

Türkiye'den şu aşamada böyle bir talebin gelmediğini belirten Seibert, bu nedenle de Almanya'da idam referandumuna ilişkin soruların "varsayımlara" dayalı olduğunu, normal koşullarda bu tür sorulara yanıt vermediğini söyledi.

Seibert, Alman hükümetinin gelecek bu tür bir "talebi onaylamak zorunda olmadığını" da sözlerine ekledi. Seibert sözlerini "Bu şu anlama geliyor: Federal hükümet izin vermeyebilir. Almanya'da bir oylamayı yasaklayabilir… Böyle bir referandumu yasaklamak için yasal olanaklarımızı kullanacağımızı düşünüyorum" şeklinde sürdürdü.