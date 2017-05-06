Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU

AK Parti’nin 21 Mayıs’ta yapılacak olağanüstü kongresi ile birlikte hem parti yönetiminde, hem kabinede, hem de yerel yönetimlere yönelik ‘Radikal’ diye nitelendirilebilecek adımlar atılması gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kongreden sonraki 3 aylık süreçte partinin ve hükûmetin yol haritasına ilişkin ‘yeni manevralar’ yapacağı, bu kapsamda kabineden başlayıp, parti yönetimi, teşkilatlar ve yerel yönetimlerde bazı revizyonlara gideceği belirtiliyor. AK Parti ku-lislerine göre, Erdoğan kuracağı yeni ekibi ‘Dinamik, vizyon değişikliğini uygulayabilecek, patinaj yapmayacak’ isimlerden oluşturacak. Bu kapsamda, MKYK’nın yüzde 50-60’ının değişeceği, kabinenin ise üçte birinin revize edileceği ifade ediliyor. Erdoğan, MKYK listesini yaparken özellikle Türkiye’nin 81 ilinin temsilini ve bölge dengelerini gözetecek. Yine aynı sistem kabineye de yansıyacak. AK Parti kulislerinde en çok dillendirilen iddia ise, 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimleri beklemeden, bazı AK Partili belediye başkanlarının istifa ettirilerek, yerlerine belediye meclislerinden yenilerinin seçilmesi. AK Parti kulislerine göre, özellikle referandumda ‘patinaj yapan’ ve ‘sahada görünmeyen’ yerel yöneticiler topun ağzında.

HESABİ DEĞİLHASBİ OLACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da, bazı AK Parti kurmayları ile yaptığı değerlendirmede yeni dönemin şifrelerini ‘Hesabi değil, hasbi olacağız. Hesap içinde olanlardan arınacağız’ sözleri ile getirdiği öğrenildi. AK Parti kurmayları, Erdoğan’ın bu mesajının en fazla ‘bazı belediye başkanlarına’ yönelik olduğu değerlendirmesini yaptı.

SÜRPRİZ ADIMLAR OLABİLİR

AK Parti kurmaylarına göre, referandum sonuçlarından yola çıkarak Erdoğan yeni dönemde ‘Sürpriz’ diye nitelendirilecek adımlar da atabilir. Erdoğan’ın tüm toplum kesimlerini kucaklama stratejisi doğrultusunda ‘Yumuşak bir üslup’ kullanacağını dile getiren AK Parti kurmayları, “2019’a giden süreçte, sayın cumhurbaşkanı hiç umulmadık ziyaretler, sürpriz sayılacak görüşmeler yapabilir” görüşünü dile getirdi.