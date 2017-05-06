Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

CHP’de sular bir türlü durulmuyor. Eski Genel Başkan Deniz Baykal ve Mersin Milletvekili Fikri Sağlar’ın çıkışının ardından bu defa partinin aykırı sesi Muharrem İnce konuştu. 2014’te yapılan 18. Olağanüstü Kongre’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı aday olan ve 415 delegenin oyunu alan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Olağanüstü Kurultay talep etti. İnce, TBMM’de CHP’li 13 Milletvekili ile birlikte açıklama yaptı. ‘Yüzde 25’i yüzde 30 yaptım’ demenin başarı sayılmadığını, artık 50 artı 1 gerektiğini ifade eden İnce şunları söyledi: Geldiğimiz noktada ısrar etmek, diretmek, durumu kavrayamamaktır, tehlikenin farkına varamamaktır, yüzde 49’u anlayamamaktır. Yapılması gereken basittir; derhal, beklemeden, seçimli olağanüstü tüzük ve program kurultayıdır. Partinin önce yüzde 26’yı kucaklaması, sonra yüzde 49’u kucaklaması, 49’u 51 yapmak için çalışmalar yapmasıdır. Bu olağanüstü kurultayımız, cumhurbaşkanlığı kurultayı olarak anılacaktır.

LİDER SAKLANMAMALI

Bir lider taşın altına saklanırsa, milletin dağın arkasına saklanacağını söyleyen Muharrem İnce ‘Ben aday değilim ama adayı ben belirlerim’ demenin, ‘Ben aday olursam seçim kazanamam’ anlamına geldiğini, bu anlayışın yenilgi ruhunun içselleştirildiğini gösterdiğini söyledi. İnce, tek başına bu anlayışın bile değişimin, yenileşmenin, dönüşümün acil bir ihtiyaç olduğunu gösterdiğini ifade etti. “Çağrımızdır; partimizi, ülkemizi lütfen yormayın… Toplayın olağanüstü kurultayı bu işi bitirelim” dedi. Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan İnce, genel başkanlığa aday olup olmayacağı sorusu üzerine “Adaylık konusu burada konuşulacak bir şey değil o tabanla konuşulacak bir şeydir. Ama ben hiç iddialarından vazgeçmiş birine benziyor muyum?” diye konuştu.