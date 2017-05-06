Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında HSYK'nın 2017/682 sayılı kararı yer aldı. Kararda, 107 hakim ve savcı HSYK kararıyla FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildiği belirtildi. Oy birliği ile alınan kararda, FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle 107 hakim ve savcının 'Meslekte kalmalarının uygun olmadığı ve ayrı ayrı olmak üzere meslekten çıkarılmalarına karar verilmiştir' denildi.