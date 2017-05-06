Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma  kapsamında, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) kararlarıyla meslekten  ihraç edilen 23 hakim ve savcı hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Önder Yaman'ın koordinesinde,  FETÖ/PDY'ye mensup olduğu iddia edilen hakim ve savcılara yönelik soruşturma  kapsamında, meslekten ihraç edilen 6 savcı, 16 hakim ve 1 idari hakim için  gözaltı kararı çıkarıldı.

TCK'nın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu düzenleyen 314/2.  maddesi uyarınca haklarında soruşturma yürütülen şüphelilerin yakalanması için  İstanbul, Edirne, Kırklareli, Bursa, Kocaeli, Bilecik ve Sakarya'da çalışma  başlatıldı.

Söz konusu çalışmalar kapsamında Anadolu Sulh Ceza Hakimi Mehmet  Özakar ve Bilecik Sulh Ceza Hakimi Kamil Boyraz, sorgu yaparken gözaltına alındı.

Adreslerinde arama ve el koyma kararı verilen diğer şüphelilerin  yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Haklarında gözaltı kararı verilen hakim ve savcıların, HSYK tarafından  FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen 107 hakim ve savcı arasında bulunduğu  öğrenildi.