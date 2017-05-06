Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Greenpeace'in, Fransa'da pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı seçimi öncesi milliyetçiliğe ve otoriterliğe dikkati çekmek için Eyfel Kulesi'nde eylem düzenlemesi üzerine, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Olağanüstü hal rejimi altındaki Fransa'da, güvenlik önlemlerinin had safhada olduğu Eyfel Kulesi gibi turistik bir yere Greenpeace eylemcilerinin 30 metre uzunluğunda bir pankart asmaları, bölgeye yönelik güvenlik zafiyeti tartışmalarını beraberinde getirdi.

Paris Polis Merkezi'nden yapılan açıklamada, kuleyi koruma programında güvenlik açığı olduğu kabul edilerek, önlemlerin artırılacağı belirtildi.



Greenpeace eylemcileri, bugün Eyfel Kulesi'ne tırmanarak, Fransız Devrimi'nden bugüne kadar ülkenin temel değerleri olarak bilinen "Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik" yazılı pankart asmıştı. Pankartta ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın kampanyasına karşı kullanılan "Diren" çağrısı da yer almıştı.

Greenpeace'in Fransa Temsilcisi Jean-Francois Julliard, kamu radyo istasyonu Franceinfo'ya yaptığı açıklamada, bu eylemi, Fransa'da ve diğer ülkelerde milliyetçilik ve otoriterliğin yükselişine karşı olduklarını ifade etmek için yaptıklarını kaydetmişti.

Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı seçimi öncesindeki bu olayın ardından 12 kişi gözaltına alınmıştı.

Fransa'da 2015'in ocak ayından bugüne kadar meydana gelen terör saldırılarında, 230'dan fazla kişi hayatını kaybetmiş, 14 Kasım 2015'te ilan edilen olağanüstü hal ise 15 Temmuz 2017'ye kadar uzatılmıştı.