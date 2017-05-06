Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi Türk Hava Yolları (THY), Amerika ve İngiltere uçuşlarına getirilen cep telefonundan büyük elektronik cihaz kısıtlamasına yeni bir çözüm getirerek uçuşlarda dizüstü bilgisayar dağıtmaya başladı. Bayrak taşıyıcı havayolu, İstanbul Atatürk Havalimanı çıkışlı tüm Amerika Birleşik Devletleri(ABD) uçuşlarının business sınıfında bugün itibariyle laptop dağıtımına başladı.

ABD’ye seyahat eden business sınıfı yolcular, zengin içerikli kabin içi eğlence sisteminden faydalanmanın yanı sıra, kabinde sunulan yeni dizüstü bilgisayarlar sayesinde şahsi işlerinin takibini de gökyüzünden kesintisiz olarak gerçekleştirebilecek. Uçuş öncesi kişisel bilgisayarlarını Türk Hava Yolları personeline teslim eden business sınıfı yolcular, uçak içinde şahsi işleriyle meşgul olabilmek için kabin personellerinden dizüstü bilgisayar talep edebilecek.

Kişisel bilgilerin korunması sağlanacak

Katlanarak tablet olma özelliğine ve ayrıca dokunmatik ekrana sahip bu dizüstü bilgisayarlar, yolcuların kişisel bilgilerini koruyabilecekleri bir güvenlik sistemi ile sunulacak. Seyahat eden yolcular, bilgisayar kullanımı sonrasında, istedikleri takdirde verilerini harici bir saklama birimine (USB) kopyalayabilecek ve bilgisayar kapatıldığında yolcunun tüm kişisel çalışmaları otomatik olarak ve tamamen bilgisayardan silinecek.

Uygulama İngiltere uçuşlarında 12 Mayıs’ta başlayacak

6 Mayıs Cumartesi günü itibariyle İstanbul Atatürk Havalimanı çıkışlı ABD uçuşlarında başlatılan laptop uygulaması, İngiltere uçuşlarında ise 12 Mayıs Cuma günü itibariyle başlatılacak.

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul’un da aralarında bulunduğu 10 havalimanından ABD ve İngiltere’ye direkt olarak gerçekleştirilecek uçuşlarda yolcuların cep telefonundan büyük tablet ve dizüstü bilgisayarlar gibi elektronik cihazları kabine almaları yasaklanmış, bu cihazların bagaja verilmesi koşulu getirilmişti. Bunun üzerine THY, yolcular seyahatleri sırasında kullanmaları için dizüstü bilgisayar dağıtılma konusunda çalışma başlatmıştı.