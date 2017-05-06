Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Referandumda evet çıkmasının ardından Erdoğan karşıtı cephede ittifak arayışları hızlandı. Baykal'ın Akşener ve Ahmet Türk üzerinden başlattığı tartışmaya Demirtaş da cezaevinden gönderdiği mesajla katıldı.

HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, 16 Nisan günü yapılan anayasa değişikliği referandumunun sonuçlarına ilişkin Edirne F Tipi Cezaevi'nden yazılı bir mesaj gönderdi.

YENİ İTTİFAKLAR ŞEKİLLENEBİLİR

Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nden referandum sonuçlarına ilişkin gönderdiği mesajda, "Herkes bilmeli ki, demokrasi ortak paydasında önümüzdeki dönem yeni ittifak olasılıkları şekillenebilir. Siyaset kurumu buna açık olmak zorundadır. Hep ifade edildiği gibi siyasette yirmi dört saat bile uzun zamandır. 2019'a kadar birçok siyasi parametrede değişiklikler olacaktır." dedi.

DEMİRTAŞ'IN BARAJ KORKUSU

Kulislerde, Cumhurbaşkanlığı referandumunda bölge halkının HDP'ye gösterdiği tepkinin Demirtaş'ı ittifak arayışına soktuğu konuşuluyor.

BAYKAL'DAN AHMET TÜRK ÇIKIŞI

Demirtaş'ın 'ittifak' mesajı akıllara Deniz Baykal'ın Meral Akşener ve Ahmet Türk’e başkan yardımcılığı önerisini getirdi.