Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbakanı Tayyip Erdoğan’ın 15-17 Mayıs’ta gerçekleştireceği ABD ziyareti öncesinde önemli bir gelişme yaşandı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan ABD’ye gitti. Akar, Kalın ve Fidan dün Esenboğa Havalimanı’ndan özel uçakla saat 09.40’da Washington’a hareket etti. Üçlünün en önemli gündem başlığı Rakka operasyonu. Fidan, Akar ve Kalın, ABD’deki muhataplarına Türkiye’nin Rakka planını anlatacak. Plana göre Rakka’ya Tel abyad üzerinden operasyon yer alıyor.



MUHATAPLARLA TEMAS



Akar, Kalın ve Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti öncesinde ABD’li mevkidaşları ile temaslarda bulunacak. Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump görüşmesi öncesi ön çalışma yapacak olan üç isim, ABD-Türkiye arasında müzakere edilecek konuları masaya yatıracak. Ellerindeki belgeleri muhataplarıyla paylaşacak olan ekip, bölgesel ve uluslararası konuları ele alacak.



Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in iadesi konusunda Türkiye’nin taleplerini bir kez daha iletecek olan üç isim, Obama döneminde bu konu hakkında bir gelişmenin yaşanmadığına dikkati çekecek.



BELGELER GÖNDERİLMİŞTİ



FETÖ’nün bir terör örgütü olduğu, Türkiye dışında dünyaya da bir risk oluşturduğu bir kez daha vurgulanacak. Türkiye, Trump’ın başkan seçilmesinin ardından yeni belgeleri ABD’ye göndermişti. Ekibin gündeminde Suriye ve Irak’ta yaşanan gelişmeler de yer alacak. Terörle mücadeleye ilişkin görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.



ABD'YE RAKKA PLANINI SUNACAKLAR



Görüşmelerdeki başlıklar arasında en önemli başlık DEAŞ’a karşı Rakka operasyonu olacak. Akar, Kalın ve Fidan, muhataplarına Türkiye’nin Rakka planını sunacak. Plana göre Rakka’ya Tel abyad üzerinden operasyon yer alıyor. Türkiye, operasyona TSK’nın eğittiği 5 bin ÖSO gücü başta olmak ABD askerlerinin de yer almasını istiyor. Suriye Demokratik Güçleri içindeki Arap unsurlarının da operasyona katılması, PKK’nın Suriye kolu YPG’lilerin operasyonda yer almamasını iletilecek. Türkiye, ABD’ye “Rakka ağırlıklı olarak Arap unsurlardan oluşuyor. Eğer siz buraya YPG’yi sokarsanız, yarın, öbürgün çok daha büyük sorunlar yaşarsınız” uyarısında bulunacak.



ÜST DÜZEY İSİMLERLE GÖRÜŞME YAPILACAK



Türkiye’nin bu planı, politika oluşturacak en üst düzeydeki isimlere söylenecek. Ayrıca ABD yetkililerine Türkiye’nin Cerablus, Rai, Dabık, El Bab’da 3 bine aşkın DEAŞ’lının etkisiz haline getirildiği bilgisi de paylaşılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şimdi hedef Münbiç. Diyoruz ki, Amerika’nın başını çektiği koalisyon güçleriyle beraber biz Rakka operasyonunu yaparız. Ama Amerikalı dostlara diyoruz ki, gelin yanınıza terör örgütü almayın. Bir terör örgütünü bir başka terör örgütüyle temizlemek olmaz” ifadelerinu kullanmıştı.



TEK SORUMLULUK BİLGİLENDİRMEK



Görüşmede Sincar ve Karaçok dağına yapılan operasyonların da gündeme gelmesi bekleniyor. ABD’nin ‘erken bilgilendirilmedik’ hususunun gündeme gelmesi halinde, Türkiye, “Hayır biz uluslararası anlaşmalar gereği iki saat öncesinden diplomatik kurumlar vasıtasıyla ilk uyarımızı yaptık” diyecek. Uluslararası koalisyon ile koordinasyon yapılmadığı eleştirilerine karşılık ise koordinasyonun gerekli olmadığı, Türkiye’nin tek sorumluluğun bilgilendirmek olduğu da vurgulanacak. TSK’nın Karaçok’a düzenliği hava operasyonunda öldürülen bazı teröristlerin cenazesine ABD askerlerinin katıldığı fotoğralar yayınlanmıştı. Akar, Kalın ve Fidan bu fotoğrafları muhataplarına ileterek, Türkiye’nin bu konudan çok rahatsız olduğunu dile getirecek. Rusya ile Astana da başlatılan çatışmasızlık bölgeler mutabakatı da masada yerini alacak. Akara, Kalın ve Fidan’ın görüşmelerinde ABD tarafından, Pentagon yetkilileri, istihbarat birimleri ve Trump’ın ulusal güvenlik danışman yardımcılarının da yer alacağı öğrenildi. (Yeni Şafak)