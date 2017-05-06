Sağlık Bakanı Recep Akdağ CNNTürk canlı yayınında açıkladı. Bakan 'mücadelemiz gençleri sigaradan korumak için' dedi. Bakanın açıklamalarından satır başları şöyle;
YEŞİL DEDAKTÖR UYGULAMASINI İNDİRİN
Yeşil dedaktör uygulamasını telefonunuza indirin. Siz aramasanız bile sigara içilen kapalı mekanda bulunduğunuz zaman sinyali alıp ekiplerimiz oraya gidebiliyor.
Sigara paketleri tek tipleşecek. Mücadelemiz gençleri sigaradan korumak için Vatandaşların bilinçli olması gerekiyor. Bitkisel ilaçlarda ruhsat aranmalı. Hekimlere danışmadan bitkisel ilaç alınmamalı.