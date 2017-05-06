Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Virginia eyaletinde yaşayan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Emre Uslu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından evinin bulunduğu sokakta görüntülendi. 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili sorulara cevap vermeyen ve görüntü alınmasına tepki gösteren Uslu, AA ekibini "Polis çağırmakla" tehdit ettikten sonra hızla uzaklaştı.

Türkiye'de hakkında yakalama kararı olan FETÖ firarisi Uslu, AA ekibi tarafından Virginia eyaletinde evinin bulunduğu sokakta görüntülendi.AA muhabirinin 15 Temmuz ve FETÖ ile bağlantısı hakkındaki sorularına sinirlenen Uslu, cep telefonuyla fotoğraflarını çektiği AA ekibini "polis çağırmakla" tehdit etti.AA muhabirinin, "Türkiye'de FETÖ mensubu birçok kişinin adalet önünde hesap verdiğini, hakkında yakalama kararı olmasına rağmen kendisinin ise ABD'de serbestçe gezdiğini" hatırlatmasına ve sorduğu sorulara sinirlenen Uslu, sorulara cevap vermediği gibi tedirgin bir şekilde cep telefonuyla AA ekibinin fotoğraflarını çekti.

Daha sonra aracına binerek hızla uzaklaşan Uslu, kısa bir süre sonra arkasında başka bir araçla yeniden sokağa geldi. AA muhabirinin "15 Temmuz darbe girişimini yapanlara neden sözcülük yapıyorsunuz?" şeklindeki sorusuna, "Beni taciz etmek için mi geldiniz?" diyerek cevap veren Uslu, daha sonra hızla uzaklaştı.FETÖ firarisi Uslu, çektiği fotoğrafları Twitter hesabından paylaşarak hem muhabire hem de AA'ya "hakaretlerde" bulundu.

FETÖ bağlantılı üniversitede ders veriyor

Hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı olan firari Uslu, FETÖ bağlantılı olduğu iddia edilen Virginia International University'de ders vermeye devam ediyor. FETÖ'nün önemli finansörlerinden olduğu ifade edilen ve örgütün eski Bursa il imamı olan İsa Saraç'ın başkanı olduğu üniversitenin, ABD'de yaşayan birçok FETÖ mensubu için buluşma mekanı olarak kullanıldığı iddia ediliyor.

Haftanın belirli günlerinde üniversitede dersler veren Uslu, Virginia eyaletinin Fairfax kentinde 2015'te 370 bin dolara satın aldığı belirtilen lüks bir evde yaşıyor.

AA ekibinin bilgi almak amacıyla üniversiteye gelişinden de rahatsız olan FETÖ firarisi Uslu, güvenlikçileri çağırarak ekibin dışarı çıkarılmasını istedi.

Ağırlaştırılmış müebbet istemli dava 19 Haziran'da

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri ve bu konuda çağrışım yapan mesajlar verdikleri iddia edilen Ekrem Dumanlı, Emre Uslu, Tuncay Opçin, Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan ve Osman Özsoy'un da aralarında bulunduğu 17 sanığın yargılanmasına, 19 Haziran'da başlanacak.

Bu çerçevede hazırlanan iddianamede, firari durumdaki kapatılan Zaman gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, eski polis olan gazeteci Emre Uslu ve yazar Tuncay Opçin'in de aralarında olduğu sanıklar için "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, ayrıca "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan da 15 yıldan 22,5'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor. Uslu hakkında ayrıca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan da 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Uslu'nun adı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili İrfan Fidan tarafından hazırlanan 10 bin 529 sayfalık "Selam Tevhid" soruşturması iddianamesinde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile birlikte firari sanıklar arasında geçiyor.Ayrıca Uslu hakkında farklı davalardan çok sayıda yakalama kararı bulunuyor.