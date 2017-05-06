Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın at beslerken ve at binerken fotoğraflarını paylaştı. Mustafa Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarını 'Recep Tayyip Erdoğan, yaradılanla dost bir yiğit lider' notuyla paylaştı.
Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşıp, altına bu notu düştü!
06.05.2017 - 14:09 | Son Güncelleme: 06.05.2017 - 14:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın at binerken fotoğraflarını paylaştı
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın at beslerken ve at binerken fotoğraflarını paylaştı. Mustafa Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarını 'Recep Tayyip Erdoğan, yaradılanla dost bir yiğit lider' notuyla paylaştı.
Etiketler : erdoğan,cumhurbaşkanı erdoğan,recep tayyip erdoğan,haberler,Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı,Mustafa Varank,
470923 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/470923.aspx
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