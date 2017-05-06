Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, doktor ve sağlık personeli nakil kuralarında kadro açılsa dahi İstanbul'un tercih edilmediğini belirterek, "Muhtemelen yaşam şartlarının İstanbul'da biraz daha ağır oluşundan dolayı... Mesela Bursa'ya, Aydın'a, Muğla'ya, İzmir'e, Eskişehir'e, Manisa'ya kadro açmışsanız buralara gitme arzusu daha fazla oluyor. İstanbul'da kadroları doldurmakta zorluk çekiyoruz. Dolayısıyla sadece İstanbul'a mahsus atamalar yapacağız" dedi.