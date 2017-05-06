Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yozgat'ta partisinin İl Danışma Meclisi Toplantısına katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Türkiye'de hükümet sisteminin artık değiştiğini hatırlatan Bakan Bozdağ, "CHP Lideri Kılıçdaroğlu sistem değişmemiş gibi çalışmalarına devam ediyor" diyerek şunları söyledi:



"Milletimizin sandıkta kabul ettiği yeni hükümet sistemimizin sağlıklı bir biçimde işlemesi konusunda katkı vermeliyiz. İktidarıyla muhalefetiyle bir araya gelmeli ve yeni sistemin uyum yasalarının temel taşlarını beraber koymalıyız. Aklımızı aklımıza, eklemeli bilgimizi bilgimize eklemeli daha iyisini birlikte bulmalıyız. Yok ben onu tanımıyorum ben buna katkı vermiyorum, küstüm oynamıyorum anlayışını bırakmalıyız. Şimdi HSYK üyelerinin seçimi var. CHP ve HDP çocuklar gibi oynamıyorum diye komisyona üye vermediler. Siz çocuk değilsiniz biz çocuk değiliz, millet bize yetki vermiş küstüm oynamıyorum olur mu? Küstüm oynamıyorum diyenleri millet zaten bir daha oyuna sokmaz. Onun için küstüm oynamıyorum deyip oyun dışı kalmayı, daha fazla sürdürmeyelim. Tavsiyem maç devam ediyor, gelip oyuna dahil olun ve bu oyuna katkı verin. Bu işin uyum yasalarının çıkmasına katkı verin."

"CHP 'Benim iktidar olma gibi bir derdim yok' diyor"



Hükümet sisteminin değiştiğini ancak CHP'nin hala değişmediğini söyleyen Bozdağ, "CHP aynen duruyor. Sanki sistem değişmemiş gibi konuşmaya anlatmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı tarafsız olacakmış. Partili olmayacakmış o iş bitti artık. Cumhurbaşkanının partili olacağına halk karar verdi ve Cumhurbaşkanımız da gelip AK Parti’ye üye oldu. Ve bu iş bitti artık. Ama hala CHP sistem değişmemiş gibi devam ediyor. 2019 geldiğinde Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığına aday olsa milletvekilliğine aday olamayacak. Şimdiden o günün temellerini atıyor. Biz diyor, partisiz olmasını tercih ederiz. Eğer Cumhurbaşkanı adayı olduğunda seçilemediği takdirde, milletvekili olamayacak. Şimdiden bunun temellerini oluşturmalı ki iktidara 2019 seçimlerinde talip olmadığında niye talip olmuyorsun diye soranlara verecek bir cevabı olsun. İktidardan kaçışın iktidara talip olamayacağının mazeretlerini hazırlıyorlar. Ben buradan diyorum ki 2019'da iktidara talip olmayana vatandaş parlamento da ver vermez. Sen CHP Genel Başkanı olarak çıkıp ben Türkiye’yi yönetmeye talip değilim diyeceksin cumhurbaşkanlığına aday olmayacaksın peki hangi yüzle oy isteyeceksin. İktidar olmayı istemeyecek misin? CHP benim iktidar olma gibi derdim yok diyor ben öyle anladım. Ben de diyorum ki artık bu tartışmaları bitirmeli ve önümüze bakmalıyız. Yeni sistemin uyum yasalarını birlikte çıkarmalıyız" açıklamasında bulundu.