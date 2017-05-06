Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Çilimli Cezaevi’nde tutuklu bulunan S.A,’yı görmeye giden eşi H.D.A Çilimli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. H.D.A’nın yapılan sorgulamasında 2016 yılının Ağustos ayından bu yana arandığı belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan H.D.A. Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
FETÖ'den aranan kadın cezaevindeki eşini ziyarete giderken yakalandı
06.05.2017 - 17:39 | Son Güncelleme: 06.05.2017 - 17:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Düzce’de Çilimli Cezaevi’nde FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan kocasını ziyarete gelen kadın jandarma ekiplerince yakalandı.
Etiketler : fetö,cezaevi,kadın,yakalandı,
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