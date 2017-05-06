İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı oldukları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. 8 kişinin örgütün Suriye’deki lider kadrosuyla irtibatlı oldukları oldukları istihbaratı üzerine çalışma başlatan polis, dün gece Fatih, Küçükçekmece, Bağcılar ve Esenyurt ilçelerinde toplam 8 ayrı adrese baskın düzenledi. Operasyonda 1’i yabancı uyruklu olmak üzere 7 DEAŞ’lının yakalanarak gözaltına alındıkları, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemenin de ele geçirildiği kaydedildi. Aranan 1 örgüt mensubunun yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesine götürülen zanlıların, işlemleri devam ediyor.
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
06.05.2017 - 17:54 | Son Güncelleme: 06.05.2017 - 17:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : istanbul,deaş operasyonu,haberler,
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