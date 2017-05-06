Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muavin Konsolos Muhammed Tan ve memur eşi Ceyda Tan'ın, Türk makamlarının Türkiye'ye gelmeleri için yaptıkları çağrıya rağmen, geçen hafta izlerini kaybettirdi. Tan çiftinin FETÖ üyesi olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.



Diplomatik pasaportları iptal edilen çiftin şu anda nerede oldukları bilinmiyor. Başkonsolosluğun talebi üzerine harekete geçen yunan güvenlik makamları, sınır bölgelerinde araştırma başlattı. Çiftin pasaportları iptal edilmeden önce Yunanistan dışına çıkmış olabileceğinden şüpheleniliyor.