Muavin Konsolos Muhammed Tan ve memur eşi Ceyda Tan'ın, Türk makamlarının Türkiye'ye gelmeleri için yaptıkları çağrıya rağmen, geçen hafta izlerini kaybettirdi. Tan çiftinin FETÖ üyesi olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Diplomatik pasaportları iptal edilen çiftin şu anda nerede oldukları bilinmiyor. Başkonsolosluğun talebi üzerine harekete geçen yunan güvenlik makamları, sınır bölgelerinde araştırma başlattı. Çiftin pasaportları iptal edilmeden önce Yunanistan dışına çıkmış olabileceğinden şüpheleniliyor.
Selanik Başkonsolosluğu'nda FETÖ iddiası
06.05.2017 - 19:47 | Son Güncelleme: 06.05.2017 - 19:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu'nda görevli bir çift kayıplara karıştı. Çiftin FETÖ üyesi olabileceği iddia edildi.
Muavin Konsolos Muhammed Tan ve memur eşi Ceyda Tan'ın, Türk makamlarının Türkiye'ye gelmeleri için yaptıkları çağrıya rağmen, geçen hafta izlerini kaybettirdi. Tan çiftinin FETÖ üyesi olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Etiketler : selanik,kayıp diplomatlar,fetö,
471019 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/471019.aspx
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