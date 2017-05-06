Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meslekten ihraç edilen ve Giresun Cumhuriyet Başsavcılığında sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında şubat ayında hakkında yakalama kararı çıkarılan Y.C'nin gözaltına alınması için Giresun Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Takibe alınan Y.C'nin Alucra ilçesindeki evinde olduğunun belirlenmesi üzerine polis ekipleri, konutta arama yaptı. Boş kolilerin olduğu alanı arayan polis, Y.C'yi bir koli içerisinde saklanmış olarak buldu.





Gözaltına alınan Y.C, Alucra İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan 26 Nisan tarihinde 81 ilde mahrem imamlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda Giresun'da gözaltına alınan 7 kişiden emniyetteki işlemleri tamamlanan biri, sevk edildiği Giresun Adliyesinde mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Gözaltındaki 6 kişinin ise işlemleri sürüyor.