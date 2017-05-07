Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mustafa Arıdoru İSTANBUL - AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, referandum sonrası siyasi atmosfer, FETÖ-PKK mücadelesi ve yeni parti kurulacak iddiaları gibi birçok kritik konuda önemli açıklamalarda bulundu. “Siyasette parti kurmak zaman, zemin ve rüzgar meselesi” diyen Kuzu “AK Parti’nin hâlâ böylesine yüzde 50’lilere varan oyunun olduğu durumda ben parti kurarım başarılı olurum dediğin zaman sen başarılı olamazsın” dedi. İşte Kuzu’nun sorularımıza verdiği cevaplar:



- AK Parti ve MHP ittifakı ile gidilen referandum sürecinde, 1 Kasım seçimleri ile kıyasladığımız zaman, ortaya çıkan sonucu ve oy oranlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu benim 40 yıldır savunduğum bir model. Ömrümü verdim bu işe. Bir defa vatandaş muhalefet cephesi tarafından korkunç korkutuldu. Hep yalan üzerine bina edildi. Korku propagandası yapıldı. Vatandaşa kestirmeden diktatörlük geliyor, meclis kapanıyor, muhtarlıklar kapatılacak gibi bunlar ciddi olarak vatandaşta yankı yaptı ve algı buldu. İlk kez ben bir yalanın bu kadar para ettiğini gördüm. Adam sirkesini, biz gerçek organik balımızı zor sattık. Az bir fiyatla sattık. Tablo bu. Böyle olmamalıydı. Dolayısıyla MHP tabanı da bundan ürkmüş olabilir, AK Parti tabanında bundan çekinmiş olabilir. Ve sonuç olarak bize MHP’den de oy geldi ama bunun oranı hakkında söylemek doğru olmaz. Çünkü bilmiyoruz. Ama ben sahada biliyorum ki kimi yerlerde AK Parti değil MHP seçmeni verdi.



- CHP’nin referandum sonuçlarına itirazı sürüyor. Birçok mecraya seçimlerin iptali için başvuruda bulunuldu. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Anayasa diyor ki YSK kararı kesindir. Başka mercilere gidilemez. Şimdi durum böyleyken yapılması gereken yurt dışına bunu götürmemeli. İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları var. Ben referanduma bakamam diyor. Şimdi ben bakamam dediğine göre bunu tekrar oraya götürmenin bir anlamı yok. Birleşmiş Milletlere gideceği yönünde de tuhaf bir söylenti var. O daha garip. Başımıza taş yağacak. Bir de UEFA’ya gitsin. Bir orası kaldı.



- CHP’de yeni bir yapılanma ortaya çıkar mı?

Her seçimden sonra CHP’de bir kımıldama bir atraksiyon başlıyor. Bir partinin içine çok müdahale etmek istemem. Tabii bu başarısızlıkların bir faturası olur. Onu da bir kenara yazmak lazım. Son günlerde genel kongre olsun gibi bir tartışmalar yine yapılıyor CHP içerisinde. Benim onlara tavsiyem oraya buraya gitmek yerine yeni sistem geldi buna göre hazırlık yapsınlar. Kendi içinde yeni bir lidere gider mi gitmez mi o başka bir şey tabii.



- “AK Parti’nin eski topları yeni bir parti kuracak” dedikodusuna ne dersiniz?

Böyle bir şey olacağını sanmam. İhtimal vermiyorum. Çünkü bu arkadaşlarla aynı çatı altında beraber çalıştık. Siyasette parti kurmak zaman, zemin ve rüzgâr meselesi. AK Parti’nin bittiği bir yerde ancak yeni bir hareket başlatırsan tutar. AK Parti’nin hâlâ böylesine yüzde 50’lilere varan oyunun olduğu durumda ben parti kurarım başarılı olurum dediğin zaman sen başarılı olamazsın. Ama ne yaparsın yüzde 5-6 götürürsün, o da bizden gider ordan burdan gelir sadece bizim hükûmet olmamızı zorlaştırmış olur başka da bir şeye yaramaz. Buna da vatandaş herhâlde sıcak bakmaz. Ben ihtimal vermem. Akıllı bir adam parti kurmaz.



- Sincar ve Karaçok operasyonu sonrası terörle mücadelede yeni bir sürece girildi diyebilir miyiz?

PKK, Sincar’ı yeni bir Kandil yapmak istiyor. Arkasında da muhtemelen Amerika falan var. Zaten PKK Avrupa ürünü bir örgüt. O yüzden de çözüm sürecinden bir sonuç alınamadı, alınamaz. Çünkü bunların tasmaları, ipi bu köpeklerin yabancıların elinde. Ona göre hareket ediliyor. Şimdi Sincar’a PKK yerleşmeye çalışıyor. Türkiye bu operasyonlara devam edecek. Bölgede yeni bir oluşumu asla müsaade etmeyecek.



- Bir yandan FETÖ operasyonları sürüyor. Son olarak mahrem imamlarına yapılan baskın var. Bununla mücadele hangi boyuta taşınır?

Ahtapot gibi bir şey. Bu alçaklar kadar kendini gizleyen başka bir mahluk görmedim ben. Korkunç bir şey. Böyle bir teşkilat nasıl kurulur bütün dünyayı nasıl sarmış, nasıl becermişler bu işi? Bu sadece FETÖ’nün yapacağı bir iş değil. Her tarafa sızmış vaziyetteler. Şuana kadar ciddi temizlikler yapıldı, halen devam ediyor. Bunlar tabi devam edecek, son yapılanlar da öyle. Bu mücadeleden dönüş yok. Hangi devlet, hükümet gelse bunu yapmak zorunda.

