Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun Ankara - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün yurtlarına yönelik yapılan soruş turması kapsamında, yurt imamı şüpheli Z.A.’nın itirafçı oldu. Öğrencilerle yurtlarda yapılan toplantılarda başlarda film izleme ve sohbet tarzında sosyal etkinlikler yapıldığına işaret eden imam Z.A. 17-25 Aralık sonrası toplantıların amacının değişerek propaganda faaliyeti haline geldiğini söyledi. Hükümetin yolsuzluk yaptığına ve cemaatin bu konuda haklı olduğuna dair öğrencilerle görüşmeler yaptıklarını anlatan Z.A., “Bu tarz haberler içeren videolar ve Fetullah Gülen’in bu konudaki videolarını öğrencilere izletirdik. Bu tür faaliyetlerde yurtların genel sorumlusu olarak bildiğimiz ancak hakkında başka hiçbir bilgiye sahip olmadığımız bir kişi ve belletmenler etkin rol alırdı” dedi. İmam Z.A.’nın ifadesi şöyle: 17-25 Aralık’tan sonra seçim çalışmalarından önce yurtlarda kalan öğrencilerden ve bizden kimlik fotokopisi alınarak telefon hattı alındı. Parası olmayanlara da akıllı telefon alındı. Benden sorumlu kişinin getirdiği teknoloji işleriyle ilgilenen tanımadığım bir kişi ByLock programını telefona indirdiler. Kullanmak üzere bize verdiler. Aynı kişi yurtta ByLock programının nasıl kullanılması gerektiği konusunda bizlere seminer verdi. Bizim yurdumuzda her katta birer belletmen olmak üzere 3 belletmen ve bunların bağlı olduğu bir belletmek olmak üzere 4 belletmen görev yapardı. Yasak olmasına rağmen bu şekilde yurtta görev yaparlar ve yine geceleri de yurtta kaldıkları söylenirdi. Kaldı ki bu kişiler resmi kayıtlarda yer almazlardı.