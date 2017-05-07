Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk siyasetinin, yamalı kimliklilerden çok çektiğini ve milletin, bunların cereme ve cefasından çok bunaldığını ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti: “Hayırcılar toplanıyormuş, 2019’a yatırım yapıyorlarmış, şu aday olsun bu öne çıksın diyorlarmış. Asıl millet ne söylüyor buna bakılsın. Dereyi görmeden paçayı sıvayanlar, gördükleri derenin derinliği karşısında ya boğulacak ya da sıvadıkları paçayla ortada kalacaklardır. Etme bulma dünyası! Çürük iple kuyuya inenler, bunu maharet gibi sunanlar nihayetinde düdük olur onun bunun ağzında öterler. Bizimle uğraşıyorlardı! Üzerimizde hesap yapıp oyun oynuyorlardı. Ne oldu? ’Etme kulum bulursun, inileme ölürsün.’ Yaprak döken ağaç ağlamaz! Bilir ki, baharla beraber yeniden yeşerecektir. Fakat 16 Nisanda tel tel dökülenler bir daha yükselemeyecektir. Beyhude yere uğraşmak abestir. Koymayla kuyu suyu dolmazmış, kuyunun biraz da kendinde su olacakmış. Bunlarda olan, olacak bir şey yok! Eski defterleri karıştırıp yeni hikâye yazmak, miadı dolmuş yüzlere umut bağlamak başlanılan yere geri dönmektir ki, bunun adı iflastır. Türk milleti geleceğe umutla odaklanacak, bekasına şuurla, birliğine ve beraberliğine yeminle sadık kalacaktır. Gerisi sinek vızıltısıdır. Milliyetçi Ülkücü Hareket dünden daha güçlü, dünden daha diri ve mücadeleci olarak milletine ve devletine hizmet edecektir. Biz varız, Türklüğün yaşaması, Türk milletinin payidarlığı için üzerimize ne düşüyorsa yapacağız.”