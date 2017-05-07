Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA - 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin arkasındaki bir numaralı isim için Ankara-Washington hattındaki görüşme trafiği hız kazanıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15-17 Mayıs’taki ziyareti öncesinde FETÖ mensubunun sığındığı ABD’den örgüt elebaşının iadesi ve geçici tutuklanması için ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile görüşecek.

Obama yönetiminin en başından itibaren taraflı ve mesafeli durduğu terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in iadesi konusunda ABD Başkanlığı’na Donald Trump’ın seçilmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve MİT’in eş zamanlı takip ettiği süreç yeni bir döneme girmişti. Bakan Bozdağ, ABD’li mevkidaşına Şubat ayında gönderdiği mektupta Gülen’in iadesine ilişkin çok geniş bilgiler vermişti. Bozdağ’ın 22 Mart’ta yaptığı mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde ise Gülen’in Türkiye’ye iade edilmesinin zorunlu olduğunu ifade etmişti. Gülen’in iadesi konusunda ABD’yle girilen yeni dönemde Bakan Bozdağ, şimdi de delilleri ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions’a sunmak için bugün yola çıkıyor. Yarın Washington’da Sessions ile bir araya gelecek olan Bakan Bozdağ, görüşmede, terör örgütü elebaşı Gülen’in iadesine dair ABD’ye gönderilen 4 ayrı iade dosyası hakkında bilgiler verecek. Söz konusu dosyalara ilişkin yapılan soruşturmalar kapsamında detayları da aktaracak olan Bozdağ, 15 Temmuz hain darbe girişiminin terörist başı Gülen’in emir ve komutasında gerçekleştirildiğine ilişkin yeni delilleri ve itirafçı beyanlarını sunacak.



“MAHKEMEYE GÖNDER, SÜRECİ HIZLANDIR”

Bozdağ’ın çantasında ABD’ye giderken 103 somut delil niteliğinde ek bilgi ve belgenin yer alacağı öğrenildi. 10 Eylül 2016’da ABD’ye gönderilen Gülen’in geçici tutuklanması talebinin ardından Bakan Bozdağ, görüşmede Sessions’a “Delilleri mahkemeye gönder, süreci hızlandır” diyecek. Görüşmelerin ardından 9 Mayıs Salı günü Türkiye’ye dönecek olan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ABD’deki hukuki sürece dair bilgilendirecek.