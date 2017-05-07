Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2017 yılı ile birlikte başlayan istihdam seferberliğinde son rakam 1 milyon 3 bini buldu. Gerek özel sektör gerekse kamu kurumları eleman alımlarını sürdürüyor. İstihdam seferberliği kapsamında kamu da 90 bin yeni eleman için düğmeye bastı. Kamuda en çok alımı Milli Savunma Bakanlığı 24 bin personelle yapacak. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurumları da çok sayıda eleman alacak. Yine Milli Eğitim Bakanlığı'nda da yeni öğretmen ataması için hazırlıklar devam ediyor. Bunun içinde engelli öğretmenler de bulunacak. PTT Genel Müdürlüğü ise 1.113'ü gişe ve büro görevlisi, 637'si dağıtıcı olmak üzere Türkiye genelinde toplam 1.750 sözleşmeli personel alacak. Gişe ve büro görevlisi olacak kişilerin en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olması ve KPSS'de en az 70 puan almış olması gerekiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ise 415 sözleşmeli imam-hatip istihdam edecek.

SGK MEMUR ALIMI YAPIYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde görev yapmak üzere 50 müfettiş yardımcısı kamu personeli alımı yapılacak. Bu kapsamda müfettiş yardımcılığı giriş sınavı yapılacak. Adayların 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor. Öğrenim şartı olarak da adayların hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olmuş olmaları gerektiği belirtiliyor. Yazılı sınav 8 - 9 Temmuz 2017 tarihlerinde yapılacak.

TIRPAN KULLANANA MÜHENDİS MAAŞI

Türki ye'nin en verimli topraklarına sahip Aydın'da son yağışlar hem üreticiyi hem de çalışanları sevindirdi. Teknolojik makinelerin ulaşamadığı dağ köylerinde ise eski usul makineleri kullanabilenler mühendis maaşı kazanmaya başladı. Aydın'da tarım işçilerine gündelik olarak 45 TL ile 70 TL arasında yevmiye ödenirken, tırpan kullanmayı bilenlere ise iki kat yevmiye ödeniyor.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ARANIYOR

Türk Hava Kurumu, havacılık alanında faaliyet gösteren kurum için güvenlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Türk Hava Kurumu (THK) Eskişehir, İzmir ve Ankara'da görev yapacak erkek güvenlik görevlisi alımı yapacak. Silahlı güvenlik görevlisi kimlik kartı sahibi olmak, asgari lise ve dengi okullardan mezunu olmak, 30 yaşını aşmamış olmak gerekiyor.

TARIM KREDİ'YE 500 PERSONEL

Türkiye Tarım ve Kredi Kooperatifleri 17 Bölge Birliğine bağlı Kooperatiflerde 286 Kooperatif Görevlisi ile 204 Ziraat Mühendisi, Merkez Birliğimiz Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığına 10 Müfettiş Yardımcısı, olmak üzere toplam 500 personel alımı yapılacağını duyurdu. Başvurular 10-25 Mayıs arasında.

BAŞVURUYU KAÇIRMAYIN!

İŞKUR'daki başvurusu son gün olan ilanların bazıları şöyle;

ADANA: CNC torna tezgahı operatörü, üniversal torna tezgahı operatörü, makine mühendisi, makine teknikeri, ön muhasebeci, ahşap mobilya imalatçısı, mobilyacı olmak üzere 1'er kişi aranıyor. Endüstri mühendisi (2 kişi), CNC freze tezgahı operatörü (5 kişi), garson (4 kişi), mobilya montaj ustası (2 kişi) aranıyor.

AFYONKARAHİSAR: Aşçı, elektrik teknisyeni.

AKSARAY: Ön muhasebeci, ziraat mühendisi ve makine resim teknikeri.

AMASYA: Tiyatro oyuncusu.

ANKARA: Kurye, harita mühendisi, harita teknikeri.

ARTVİN: Kaynakçı (2), beden işçisi (14), beton pompapüskürtme operatörü (1).

AYDIN: Grafiker (2), pide ustası, ambulans sürücüsü, beden işçisi, acil tıp teknisyeni, hemşire, bahçıvan (2), işletmeci.

BALIKESİR: Sekreter, masaj uygulayıcısı (3), dağıtım elemanı (2), sekreter, sevkiyat görevlisi, bahçıvan (3), temizlik görevlisi (7), aşçı, aşçı yardımcısı (2), bulaşıkçı (2), garson (6), genel alan temizleme ve düzenleme görevlisi (3), güvenlik görevlisi (10), kaynakçı (1), resepsiyon görevlisi (2), barmen-barmaid, teknik servis elemanı, fırıncı, bagaj taşıyıcısı, fast food hazırlayıcısı, beden işçisi (30), muhasebeci, güvenlik görevlisi, diğer plastik mamuller imalat işçileri, kazıma ve yükleme operatörü, kargo takip görevlisi (3).

BARTIN: Tır-çekici şoförü, uluslararası ticaret yönetimi meslek elemanı, garson, makine mühendisi, plastik enjeksiyon üretim elemanı (4).

BATMAN: Büro memuru (2), halkla ilişkiler ve tanıtım meslek elemanı (2), soğuk demirci (10), inşaat elemanları kalıpçısı (10), inşaat boyacısı (10), beden işçisi (10).

BAYBURT: Perakende satış elemanı.

BİLECİK Mermer işçisi (3), aşçı, satış danışmanı, çiftçi, oto lastiği ve jant satış elemanı, plastik mamuller montaj işçisi, hemşire, garson (16), beden işçisi (2), bulaşıkçı.

BİNGÖL Beden işçisi.

BOLU: Satış danışmanı (7), beden işçisi, kasiyer (5), reyon görevlisi (5), manav (4).

BURDUR: Plastik doğramacı.

BURSA: Beden işçisi (48), gaz altı kaynakçısı, varyant elemanı (tekstil), baskı operatörü (4), şoför-yük taşıma (5), makine montaj işçisi (2), mobilyacılar ve ilgili işçiler (2), gaz altı kaynakçısı (3), elektrik teknisyeni, gıda teknikeri, mobilya montaj ustası, ambalajcı, proje mühendisi, argon kaynakçısı (2), kamyonet şoförü, makine teknikeri (2), pazarlamacı, eksantrik pres tezgahı operatörü (2).

ÇORUM: Teknik ressam, kasiyer, satış danışmanı.

EDİRNE: Temizlik görevlisi (2), kasiyer, beden işçisi (2), ziraat mühendisi (2), satış danışmanı, vinç operatörü, büro memuru (10).

ERZURUM: Bekçi, şoför-yük taşıma (5), beden işçisi, oto bakım-onarımcısı, büro memuru.

GİRESUN: Ön muhasebeci, şoför.

İSTANBUL: Beden işçisi (238), elektrik teknisyeni (5), elektrik teknikeri (5), mobilya montaj ustası (3), ark kaynakçısı (5), grafiker (2), metin yazarı (2), çağrı merkezi müşteri temsilcisi (50), çaycı (2), konfeksiyon işçisi (3), ortacı (22), garson (24), overlokçu, aşçı yardımcısı (3), bulaşıkçı (15), mutfak görevlisi, müşteri temsilcisi (5), resepsiyon görevlisi, makine mühendisi, cnc torna tezgahı operatörü (2), sosyal medya uzmanı, fitnıs eğitmeni, güvenlik görevlisi (148), muhasebeci (6), tesviyeci, makine teknolojisi teknisyeni, elektrik-elektronik teknisyeni, müşteri hizmetleri görevlisi, ön muhasebeci (9), aşçı (6), şoför-yük taşıma (4), makineci (50), sıhhi tesisatçı (2), temizlik görevlisi (18), metal pres makinesi operatörü (2), kalite kontrolcü (20), muhasebe meslek elemanı (4), depo sevkiyat sorumlusu (3), seyahat servis elemanı (host/ hostes/otobüs-tren), büro memuru (2), bankacılık ve sigortacılık meslek elemanı (2), beden eğitimi öğretmeni (20), cnc torna tezgahı operatörü (5), gıda teknikeri, cnc freze tezgahı operatörü (5), eksantrik pres tezgahı operatörü (5), satış danışmanı (5), kalite kontrolcü, okul öncesi öğretmeni (2), gümrük müşavir yardımcısı, yaş boya ustası/operatörü (5), takım bileyicisi-metal işleme tezgahları, pazarlamacı, metal kaplamacı (2), pazarlamacı (2), alüminyum doğramacı (2), elektronik teknisyeni, bilgisayar teknisyeni (2), elektronik teknolojisi teknikeri/ elektrik-elektronik teknikeri, meydancı ñ konfeksiyon (3), kartelacı (3), çevre sağlığı teknisyeni, sekreter (5), satış danışmanı, makineci (dikiş) (15), düz dikiş makineci (15), kuaför, pazarlamacı, reyon görevlisi (2), ayakkabı imalatçısı (20), oto bakım-onarımcısı (oto mekanikeri) (3), yemek dağıtım elemanı (2), çaycı, ambar görevlisi (7), bilgisayarlı makine (cnc operatörü), motorsikletli kurye, satış temsilcisi (3), şoför-yük taşıma, konfeksiyon işçisi (20), ütücü (20), forklift operatörü, elektrik-elektronik teknisyeni, elektronik teknolojisi teknikeri/elektrik-elektronik teknikeri, teknik servis elemanı, klima imalat ve montaj elemanı (10), satış danışmanı (3), plastik mamuller montaj işçisi (2), satış danışmanı (5), web sitesi geliştiricisi (2), ziraat teknisyeni (3), satın alma sorumlusu, cnc torna tezgahı operatörü (3), biyolog (3), elektrik-elektronik teknisyeni (2), kumaş açıcı (5) ağartma ve pişirme makinesi operatör (kasar) (5), büro işçisi (2), kimya teknikeri (3), plastik enjeksiyon..

Kaynak: Takvim