Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstifaların peş peşe geldiği, kurultay tartışmalarının şiddetlendiği, parti içinde uyuşmazlıkların yaşandığı CHP'yle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İddianın sahibi, ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'ydu. Kılıçdaroğlu, ağabeyi Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12 Mayıs Cuma günü istifa edeceğini sosyal medya hesabından attığı tweet ile paylaştı.

