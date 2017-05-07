İstifaların peş peşe geldiği, kurultay tartışmalarının şiddetlendiği, parti içinde uyuşmazlıkların yaşandığı CHP'yle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İddianın sahibi, ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'ydu. Kılıçdaroğlu, ağabeyi Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12 Mayıs Cuma günü istifa edeceğini sosyal medya hesabından attığı tweet ile paylaştı.
Kılıçdaroğlu istifa mı ediyor?
07.05.2017 - 10:53 | Son Güncelleme: 07.05.2017 - 10:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, gece yarısı attığı tweet ile ağabeyinin Cuma günü istifa edeceğini paylaştı.
İstifaların peş peşe geldiği, kurultay tartışmalarının şiddetlendiği, parti içinde uyuşmazlıkların yaşandığı CHP'yle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İddianın sahibi, ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'ydu. Kılıçdaroğlu, ağabeyi Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12 Mayıs Cuma günü istifa edeceğini sosyal medya hesabından attığı tweet ile paylaştı.
Kaynak: Akşam
Etiketler : Kılıçdaroğlu,
471139 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/471139.aspx
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