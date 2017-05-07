Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistinli grupların, İsmail Heniyye'nin Hamas'ın Siyasi Büro Başkanlığı görevine seçilmesini memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

Fetih Danışma Konseyi Genel Sekreteri Muhammed el-Hurani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hareketin Heniyye'nin seçilmesini memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Heniyye'nin Hamas'ın başına geçmesi bekleniyordu. Kendisi Filistin meselesini yakından takip ediyor ve bu duruma yabancı değil." dedi.

İster Hamas, ister Fetih olsun, tüm tarafların parçalanmışlığın sona erdirilmesi için yeni bir iş birliği mekanizması bulunması gerektiğini söyleyen Hurani, Heniyye'den bu konuda yapıcı bir düşünce getirmesinin beklendiğini dile getirdi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) Siyasi Büro üyesi Rabah Mühenna, daha önce hükümet başkanlığı ve Siyasi Büro Başkan Yardımcılığı yapan Heniyye'nin liderlik açısından deneyimli olduğuna işaret etti. Mühenna, yeni başkanı Filistin kurtuluncaya kadar mücadeleye devam etmek için birlikte hareket etmeye ve Filistin'in içişlerini düzenleme yolundan gitmeye çağırdı.

Heniyye'nin başarısını kutlayan İslami Cihad Hareketi liderlerinden Halid el-Batş, bunun demokratik sürecin bir sonucu olduğuna değindi. Batş, Heniyye'nin vatanperver ile direnişçi biri olarak uzun ve başarılarla dolu bir geçmişi bulunduğunu söyledi.

Hamas'ın Kahire anlaşmasını imzalayarak gruplar arasındaki parçalanmaya karşı tavrını net bir şekilde ortaya koyduğunu vurgulayan Batş, Heniyye'nin iç anlaşmazlıkları çözmede başarılı olmasını ümit ettiğini dile getirdi.

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC) Siyasi Büro üyesi Talal Ebu Zarife de Heniyye'nin seçilmesinin direnişin başarısı ve Filistinlilerin övünç kaynağı olduğunu ifade etti.

Heniyye'nin deneyim sahibi ve güçlü ilişkileri bulunan bir şahsiyet olarak Filistin meselesini bölgesel ve uluslararası düzeyde önemli bir yere getirebileceğini vurgulayan Ebu Zarife, Heniyye'nin seçilmesinin ulusal birliğin sağlanması yolunda atılmış bir adım olması temennisinde bulundu.