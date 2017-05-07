Rus Donanması'na ait "156" borda numaralı "Yamal" adlı savaş gemisi saat 08.30 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi. Geminin geçişi sırasında denizden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bot ile deniz polisi savaş gemisine eşlik etti. Güvertesinde çok sayıda asker olan savaş gemisinde güvertenin ön bölümünde iki silahlı askerin nöbet tuttuğu görüldü.Savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçişini yaklaşık 1 saatte tamamlayarak Karadeniz'e açıldı.
Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
07.05.2017 - 12:43 | Son Güncelleme: 07.05.2017 - 12:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerken güvertenin ön bölümünde iki silahlı askerin nöbet tutması dikkat çekti.
Etiketler : Rus savaş gemisi,İstanbul Boğazı,
471177 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/471177.aspx
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