Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rus Donanması'na ait "156" borda numaralı "Yamal" adlı savaş gemisi saat 08.30 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi. Geminin geçişi sırasında denizden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bot ile deniz polisi savaş gemisine eşlik etti. Güvertesinde çok sayıda asker olan savaş gemisinde güvertenin ön bölümünde iki silahlı askerin nöbet tuttuğu görüldü.Savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçişini yaklaşık 1 saatte tamamlayarak Karadeniz'e açıldı.