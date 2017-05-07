Rus  Donanması'na ait "156" borda numaralı  "Yamal" adlı savaş gemisi saat  08.30 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul  Boğazı'na girdi. Geminin geçişi sırasında  denizden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bot  ile deniz polisi savaş gemisine eşlik etti. Güvertesinde çok sayıda asker olan savaş gemisinde güvertenin ön bölümünde iki silahlı askerin nöbet tuttuğu görüldü.Savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçişini yaklaşık 1 saatte tamamlayarak Karadeniz'e açıldı. 