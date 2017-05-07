AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Tokat Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğünde çalışan polis memuru Musa Ö, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bir süre önce açığa alındı.Musa Ö, Gürcistan'a kaçmak isterken Sarp Sınır Kapısı'nda yakalandı.Gözaltına alınan şüpheli, Tokat'a getirildi.Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
FETÖ şüphelisi polis yurt dışına kaçarken yakalandı
07.05.2017 - 12:54 | Son Güncelleme: 07.05.2017 - 12:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında açığa alınan polis memuru, yurt dışına kaçarken gözaltına alındı.
Etiketler : FETÖ şüphelisi polis,tokat,
471183 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/471183.aspx
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