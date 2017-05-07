Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Tokat Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğünde çalışan polis memuru Musa Ö, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bir süre önce açığa alındı.Musa Ö, Gürcistan'a kaçmak isterken Sarp Sınır Kapısı'nda yakalandı.Gözaltına alınan şüpheli, Tokat'a getirildi.Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.