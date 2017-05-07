Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı Söğüt'te, bir askeri kişilik ve komutan olan Ertuğrul Gazi'ye olan saygının bir ifadesi olarak türbesinde askerler tarafından saygı nöbeti tutulmaya başlandı. Bilecik Valiliğince hazırlanan proje kapsamında, ilk defa uygulamaya konulacak olan saygı nöbeti, Alp kıyafetli askerler tarafından tarihsel seremonilerle sergileniyor.



Söğüt’te, Türk kültürünün tarihten günümüze yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması, ecdada saygı, samimiyet, örf adet ve gelenekler hazırlanan projeyle yaşatılmaya başlandı. Bilecik Valiliği, Jandarma Genel Komutanlığı ve Bilecik 2. Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanlığının işbirliğinde hazırlanan bu projede, Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanlığınca görevli 9’u Jandarma Uzman Çavuş, 4’ü erbaş ve er olmak üzere toplam 13 asker nöbet ve nöbet değişim töreninde görev yapacak. Askerler Ertuğrul Gazi Türbesinde saygı nöbetini yılın her günü tutacaklar. Saygı nöbeti ile ilgili bilgiler veren Bilecik Valisi Süleyman Elban, "Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulduğu, ilk tohumlarının atıldığı mübarek belde Söğüt'te, Ertuğrul dedemizin, büyük komutanın olduğu türbenin önündeyiz.

Kendisine saygı, askeri kişiliğine hürmeten burada Jandarma Genel Komutanımızla görüştük ve askerlerimizin saygı nöbeti tutması gerektiği konusunda mutabık kaldık. Kendileri sayın bakanımızdan onay aldıktan sonra burada askerlerimiz nöbet tutmaya başlayacaklardır. Bunu yaparken de tarihi misyona uyumlu olarak, tarihi kıyafetlerle yapsınlar istedik. Dolayısıyla kendilerine Alp kıyafetleri hazırlattık ve artık askerlerimiz Alp kıyafetleri ile burada saygı nöbeti tutmaya bugünden itibaren başlayacaklar. Bizim amacımız burada hem diriliş, kuruluş ruhunun daha canlı yaşatılması hem de gelen misafirlerimizin bu ruhu, tarihi duyguyu daha fazla hissetmesi, gençlerimize de bu tarih şuurunun daha anlamlı bir şekilde aşılanması ve aktarılmasını hedefliyoruz" dedi.



Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanlığında görevli askerler ise Alp kıyafetlerini giyerek ilk nöbetlerine başladı. 2 saatte bir nöbet askerlerinin değişeceği öğrenilirken, vatandaşlar erlere yoğun ilgi gösterdi. Özel izinle sakal bırakmalarına izin verilen nöbetçi askerler, kıyafetleri ile de beğeni topladı.

Öte yandan, Söğüt ilçesinde eğitimlerini sürdüren öğrencilerden oluşturulan mehter takımı bugüne özel konser verdi.