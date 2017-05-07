Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazprom’dan yapılan açıklamada, Türk Akımı projesinde Karadeniz’den geçecek boru hattı için inşaatın, belirlenen takvim doğrultusunda başladığı belirtildi.

İnşaatının AllSeas şirketine ait Audacia adlı gemiyle yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, Karadeniz’in daha derin kısımlarında ise boru hattı inşaatının Pioneering Spirit adlı gemiyle yürütüleceği bilgisine yer verildi.

Anlaşmanın geçen yılın ekim ayında İstanbul'da imzalandığı Türk Akımı projesi kapsamında, her biri yılda 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki boru hattının inşa edilmesi planlanıyor. İlk hattın Türkiye'ye, ikinci hattın ise gerekli teminatların alınması halinde Avrupa'ya doğalgaz ulaştırması hedefleniyor.