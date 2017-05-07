Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “07.05.2017 tarihinde PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmekte olan bir yaşı küçük toplamda üç kişi terör örgütünden kaçıp Silopi Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerimize teslim olmuştur. Teslim olan şahıslarla ilgili tüm işlemler adli makamlarımızca yürütülmektedir” denildi.
Şırnak’ta 3 PKK’lı teslim oldu
07.05.2017 - 22:06 | Son Güncelleme: 07.05.2017 - 22:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak’ta terör örgütünden kaçan 3 PKK’lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
Etiketler : şırnak,pkk,
471286 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/471286.aspx
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