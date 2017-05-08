Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 19 Nisan'dan bu yana Şırnak'ın İncebel ve Kato Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyonların devam ettiğini açıklayarak, teröristlerin kullandığı tespit edilen 25 mağarada yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat, teçhizat ve yaşam malzemeleri bulunduğunu açıkladı. Açıklamada, bugüne kadarki operasyonlarda en kapsamlı silah ve malzemelerin ele geçirildiği vurgulandı.

YÜZLERCE SİLAH, ON BİNLERCE MERMİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda ele geçirilen silah ve malzeme listesi şöyle:

237 Kaleşnikof tüfek, 23 G-3 piyade tüfeği, 9 Bixi makineli tüfek, 8 Dragunov KANAS tüfek, 1'er MG-3 makineli tüfek, Zagros keskin nişancı tüfeği, Doçka uçaksavar silahı, M-16 piyade tüfeği, 2 HK-33 piyade tüfeği, 3 Mavzer tüfeği, 9 pompalı tüfek, 3 av tüfeği, 9 RPG-7 roketatar, 2 lav silahı, çeşitli çaplarda havan ile 57 bin 540 7,62 milimetre tüfek mühimmatı, 32 bin 242 biksi mühimmatı, 7 bin 330 doçka mühimmatı, 4 ton amonyum nitrat patlayıcı, 240 el bombası, 236 anti personel roketatar mühimmatı, 16 anti tank mayını, 4 anti tank roketatar mühimmatı, çok sayıda teçhizat ve yaşam malzemeleri.