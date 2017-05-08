Bingöl'ün Genç ilçesindeki 19 köy ile bu köylere bağlı  mahalle ve mezralar arasında kalan bölgelerde, terör örgütü PKK'ya yönelik  operasyon dolayısıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 
 
Valilikten yapılan açıklamada, PKK'lı teröristleri ve işbirlikçilerini  etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerini  tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek amacıyla Genç ilçesine bağlı Karcı,  Yelkaya, Üçgül, Döşekkaya, Direkli, Ericek, Servi, Harmancık, Çoban Çesmesi,  Sarıbudak, Yaydere, Büyükçağ, Çevirme, Yayla, Şehitköy, Yeniyazı, Doğanca,  Bulgurluk ve Yolaçtı köyleri ile bu köylere bağlı mahalle ve mezralar arasında  kalan bölgelerde operasyon düzenleneceği bildirildi.
 
Operasyon icra edilecek bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini  sağlamak ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 8 Mayıs gece yarısından  itibaren sokağa çıkma yasağı başlatıldığı ifade edilen açıklamada, vatandaşın  yasağa uymasının can ve mal güvenliği yönünden önem arz ettiği kaydedildi.