Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin kuzeyindeki Karaçok Dağı'nda vurulan ve 100'den fazla teröristin öldürüldüğü o harekât sonrası Türkiye'nin vurduğu karargâhta YPG'li ve PKK'lı teröristlerle inceleme yapan "siyah gözlüklü" ABD'li subay grubu, bu kez vurulan kampın bulunduğu Haseke'de bir YPG eğitim kampında görüntülendi. 250 teröristin kamptaki "mezuniyet törenine" katılan ABD'li askerlerin, ön sırada teröristlerin sözde "yemin törenini" izledikleri görüntülendi.

KAMPA 'KARAÇOK' ADI

Terör örgütü YPG'ye yakın sitelerde ise kampa, Türkiye'nin hava operasyonu ile vurduğu dağ olan ve örgütün ana karargâhının bulunduğu "Karaçok" adının verildiği bilgisine yer verdi.

ÖRGÜTLE BİRLİKTE HAREKET EDİYORLAR

Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı 28 savaş uçağı 25 Nisan'da Suriye'nin kuzeyinde bulunan Haseki'deki Karaçok Dağı'nda örgüt ana karargâhını vurmuş, aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu 100'den fazla militan öldürülmüştü. Harekât sonrası ise ABD'li bir grup subay, vurulan noktalarda PKK/YPG'li teröristlerle birlikte inceleme ve keşif yapmıştı.

