Dün vefat eden Ahmet Hamdi Gül için Kayseri Melikgazi'de yer alan Cami-i Kebir'de öğle vakti cenaze tören düzenlenecek.
Kılıçdaroğlu , Gül'ün babasının cenazesine katılacak
08.05.2017 - 09:41 | Son Güncelleme: 08.05.2017 - 09:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün babası Ahmet Hamdi Gül'ün cenaze törenine katılacak.
Etiketler : abdullah gül,kılıçaroğlu,
471406 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/471406.aspx
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