Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1084 yılından sonra Süleyman Şah’ın fetihleriyle Türk hakimiyetine giren Antep’i, Türk yurdu haline getiren ecdada atfedilecek gösteride 21 farklı manevra olacak. Göl üzerinde 30 metre irtifadan 5 kilometreye kadar farklı irtifalarda gerçekleşecek bu manevralar esnasında F-16 jetinin harekat ortamında kullandığı flare ve duman da hareketlerin görselliğini ve estetiğini arttırmak için kullanılacak.Fransız kuvvetlerine karşı büyük bir direniş gösteren ve dünyada eşi benzeri olmayan 10 ay süren bir halk hareketiyle düşmana göğsünü siper eden şehitler gibi SOLOTÜRK de Alp Er Tunga final hareketiyle 30 metre irtifadan gelerek ulusumuzun birlik ve beraberliğine kast edenlere karşı kararlılık mesajı verecek.



SOLOTÜRK gösterisi saat 12.00’dan itibaren Gaziantep Valiliği tarafından, göl üzerinde su sporları ve Türk Hava Kurumunun hafif hava araçlarıyla tam gün bir etkinlik haline getirilecek. Gösterilerin yaklaşık 200 bin kişi tarafından izlenmesi tahmin ediliyor.