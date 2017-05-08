Kızılırmak Caddesi'ndeki baba evinin önündeki taziye çadırından ayrılan 11. Cumhurbaşkanı Gül, Acıbadem Hastanesi morguna geldi.
Buradan babasının naaşının cenaze nakil aracına taşınmasına eşlik eden Gül, cenaze namazının kılınacağı Cami Kebir'e geçti.
(Abdullah Gül kardeşi Macit Gül'le birlikte babalarının tabutunu omuzladı)
Kardeşi Macit Gül, çocukları ve diğer aile üyeleriyle tabutu omuzlayan Gül, babasının cenazesini musalla taşına koydu.
Abdullah Gül'ün babası son yolculuğuna uğurlanıyor
Gül, cami avlusunda taziyeleri kabul ediyor.