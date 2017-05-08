Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün babasının cenazesi için Kayseri'ye geldi.

İLK GELEN ERDOĞAN

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün babası Ahmet Hamdi Gül'ün cenazesi için camiye ilk gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah gül ve kardeşi Macit Gül'e taziyelerini ilettikten sonra camiye girdi. İkinci gelen ise Başbakan Binali Yıldırım oldu. Başbakan da Gül ailesine taziyelerini ilettikten sonra camiye girdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da cenaze için Kayseri'ye geldi.