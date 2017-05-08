Sarıyer Maslak'ta bir plazanın alt katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Plazayı kaplayan dumanlar nedeniyle çalışanlar, boşaltıldı. İtfaiyenin çalışması sürüyor.
Son Dakika! Maslak'ta plazada yangın
08.05.2017 - 13:15 | Son Güncelleme: 08.05.2017 - 13:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Maslak'ta bir plazanın alt katında yangın çıktı. Çalışanlar boşaltılırken itfaiyenin çalışması sürüyor.
Etiketler : maslak,sarıyer,yangın,
471498 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/471498.aspx
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