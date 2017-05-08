Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun Doğa Okulu tarafından düzenlenen seminere katılan Onkoloji Uzmanı Yrd.Doç.Dr.Yavuz Dizdar, "Organik Ebeveynlik" konusunda bir konferans verdi. Samsun Doğa Okulları Konferans Salonu'nda verdiği konferansta, hızla büyüyen dünyanın yine hızlı yaşam getirilerinden olan yeni nesil beslenme koşullarını eleştiren Yrd:Doç.Dr.Dizdar, "Tavuk yemeyin, çocuklarınıza da yedirmeyin. Raf ömrü uzatılan yeni nesil beslenmeler içinde 40 günlük piliçleri tavuk edası ile piyasaya sunanlar piliç diyerek civcivleri yediriyorlar, caiz midir? Bir tavuk normal şartlarda 1 saat 40 dakika gibi bir zaman diliminde pişmesi gerekiyorken 20 dakika içinde sofraya servis edilir hale getirildi. Yemeyin ve yedirmeyin" dedi.

Hazır yoğurt ve süt gibi ürünlerin de tüketilmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunan Yrd.Doç.Dr.Dizdar, "Paket ile hayatımıza sokulan çorba, yoğurt ve süt gibi ürünlerin kesinlikle tüketmeyin" diye konuştu. Samsun Doğa Okulları Müdürü Arzu Geveci, katılımcıların yoğun talebi sonrasında öğrenciler içinde bir seminer düzenleyerek Yrd.Doç.Dr.Dizdar'ın bir kez daha seminer için okula getirileceği sözünü verdi.