Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kızılırmak Caddesi'ndeki baba evinin önündeki taziye çadırından ayrılan 11. Cumhurbaşkanı Gül, Acıbadem Hastanesi morguna geldi. Buradan babasının naaşının cenaze nakil aracına taşınmasına eşlik eden Gül, cenaze namazının kılınacağı Cami Kebir'e geçti.





Abdullah Gül'ün babası son yolculuğuna uğurlandı(Abdullah Gül kardeşi Macit Gül'le birlikte babalarının tabutunu omuzladı)





Kardeşi Macit Gül, çocukları ve diğer aile üyeleriyle tabutu omuzlayan Gül, babasının cenazesini musalla taşına koydu.





Gül, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.





CUMHURBAŞKANI, BAŞBAKAN VE KILIÇDAROĞLU DA TÖRENE KATILDI

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu ve birçok siyasetçi katıldı.





ABDULLAH GÜL İLE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AĞLADI

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in yaptığı konuşmada hüzünlü anlar yaşayan 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, gözyaşlarını tutamadı.





