Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan eski polis memuruna 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık eski polis memuru Harun Güneşdoğan ile avukatı hazır bulundu.

Güneşdoğan, yaptığı savunmada, "örgütün gizli haberleşme programı ByLock'un örgütte önemli kişilere yüklendiğine yapılan tespitin aksine önemli bir kişi olmadığını" ileri sürerek, suçsuz olduğunu, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.Eşi ve kendisinin kapatılan Bank Asya'da hesabının olduğunu anlatan Güneşdoğan, "Ne ByLock ne de Eagle isimli programı kullandım. ByLock yazı cevaplarını ise kabul etmiyorum. ByLock raporunda beni aramış gözüken C.B'yi tanımıyorum. Telefonumu alan başka bir arkadaşım bu sistemi kullanmış olabilir. İnternetimi herkese açık hale getirdiğimden onlar internetimden ByLock'u kullanmış olabilir." beyanında bulundu.

İddia makamı, ByLock ve Eagle'ı kullandığı tespit edilen sanığın, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in 2014'ün ocak ayındaki talimatı üzerine kapatılan Bank Asya'ya para yatırılması çağrısı üzerine bu bankaya para yatırdığının anlaşılması üzerine, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.

Mahkeme heyeti, sanığa 10 yıl 6 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Ağustos 2016'da düzenlediği operasyonda polis memuru Harun Güneşdoğan'ı gözaltına almıştı.Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı hazırladığı iddianamede, Güneşdoğan hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.