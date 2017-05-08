Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında Seçim Analizi Toplantısı gerçekleştirilecek.AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, AK Parti Genel Merkezi'nde bugün saat 17.00'de Seçim Analizi Toplantısı yapılacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı başkanlığındaki toplantıya, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Ataş, Cevdet Yılmaz ve Erol Kaya katılacak.

Toplantıya AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam ve Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş'ın da katılması bekleniyor.16 Nisan halk oylaması sonuçlarının tüm boyutlarıyla masaya yatırılacağı toplantıda elde edilen sonuçlar raporlaştırılarak, Başbakan Binali Yıldırım ile AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve AK Parti Merkez Yönetim Kurulu üyelerine sunulacak.