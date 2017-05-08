Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas'ın Divriği ilçesinde 70 yıldır süre gelen su sorunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlayıp bitme aşamasına gelen proje ile son bulacak. Sivas'ın 16 bin nüfuslu Divriği ilçesinde içme suyu ishale hattı bulunmadığı için yaklaşık 70 yıldır ilçe halkı su ihtiyacını bahçelerinde kurulu tulumbalar ve Çaltı Çayı'nın suyundan karşılıyorlardı. İlçenin 70 yıllık su sıkıntısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Divriği Ulucami ziyareti sırasında kendisine iletilince, Devlet Su İşleri'ne ilçenin su sıkıntısını giderecek bir proje yapması talimatı verdi. Talimat üzerine başlayan proje tamamlanma aşamasına geldi. Yıl sonunda tamamlanması planlanan proje ile Divriği'nin 70 yıllık susuzluğu giderilecek. 2010 yılında yapımına başlanılan proje ile Çaltı Çayı'ndan alınan su arıtılarak 32 bin 700 metrelik ishali hattı ile Divriğlilere ulaştırılacak. Proje ile günde 8 bin metreküp içme suyu elde edilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Divriği İlçe Özel İdare Müdürü Muharrem Yıldız, "2010 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Divriği Ulucami'yi ziyareti sırasında ilçenin su sıkıntısı kendisine iletildi. Projenin yıl sonunda tamamlanması planlanıyor. Projenin tamamlanması ile ilçe 70 yıllık su sorununu çözmüş olacak. Şuanda ilçede vatandaşlar su ihtiyacını bahçelerindeki tulumbalar ile karşılıyorlar" şeklinde konuştu