Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çukurca'da Üzümlü 5. Hudut Tabur Komutanlığı ekiplerince yürütülen sınır gözetleme faaliyeti sırasında Şen Tepe sınır hattından sızmaya çalışan PKK'lı 3 terörist tespit edildi. Güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonun sürdüğü bildirildi.