Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çukurca'da Üzümlü 5. Hudut Tabur Komutanlığı ekiplerince yürütülen sınır gözetleme faaliyeti sırasında Şen Tepe sınır hattından sızmaya çalışan PKK'lı 3 terörist tespit edildi. Güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonun sürdüğü bildirildi.
Hakkari'de çatışma çıktı, 2 terörist öldürüldü
08.05.2017 - 16:32 | Son Güncelleme: 08.05.2017 - 16:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde sınırdan sızmaya çalışan PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Etiketler : hakkari,çatışma,terörist,haberler,son dakika,
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