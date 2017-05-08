Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Petrol Ofisi'nde (POAŞ) örgütlü şekilde akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı iddiasına ilişkin iş adamları Aydın Doğan ile Ersin Özince'nin de aralarında bulunduğu 47 sanığın yargılandığı davada Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, ilk kez savunma yaptı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Aydın Doğan, Ertuğrul Fevzi Tuncer, Yahya Üzdiyen, Ömer İskefyeli ve avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan Doğan, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Cumhuriyet savcılığının bana yöneltmiş olduğu suçlamalardan birisi, Petrol Ofisinin özelleştirilmesinde ihale aşamasında Hayyam Garipoğlu tarafından asılsız yapılan suçlamalardı. Biz bu ihaleyi bütün prosedürlere uygun yasalar çerçevesinde kazanmıştık." dedi.

Hakkındaki akaryakıt kaçakçılığında vergi kaybına ilişkin suçlamaları da reddeden Doğan, yurt dışından nereden ithal edilirse edilsin ithal edilen akaryakıtlardan vergi alınmadığını söyledi.

Doğan, ithal edilen akaryakıtın KDV'sinin ise bilahare devletin bildirdiği fiyat üzerinden pompada fiyatlara yansıtıldığını ve bunun da ödendiğini anlatarak, "10 yıl Petrol Ofisi bizim holding bünyesinde bulunmaktaydı. Ancak ben fiili olarak bu şirketlerin hiçbir işlemine katılmadım ve toplasanız 10 defa şirket binasına gitmiş değilim. Yüklenen suçlamaları kabul etmiyorum. Suçsuzum, beraatime karar verilsin." diye konuştu.

Aydın Doğan, daha sonra 2 sayfadan oluşan yazılı savunmasını mahkeme heyetine sundu.

"Bir basın mensubu olarak muzdaribim"

Bir basın mensubu olarak muzdarip olduğunu ifade eden Doğan, "İlk duruşmaya katıldım, ikinci ve üçüncü davaya gelemedim. Mazeret beyan ettik, ertesi gün bir kısım medyada hakkımda 'tutuklu getirilecek, zorla getirilecek' diye haberler yaptılar. Buna benzer 'akaryakıt kaçakçılığı' gibi haberler yazıldı. Biliyorum müracaat yeri siz değilsiniz, o yüzden sineye çekeceğim." dedi.

Savunmaların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, avukatlarının talepleri doğrultusunda savunması alınan sanık Aydın Doğan'ın duruşmalardan vareste tutulmasına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti de verdiği ara kararda, Doğan'ın duruşmalardan vareste tutulmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.